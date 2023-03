Real, Ancelotti: "Kvara è un gran giocatore. La coppia con Osimhen è molto molto efficace"

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di questa sera contro il Liverpool

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di questa sera contro il Liverpool al Bernabeu, con i Blancos che partiranno dalla vittoria per 5-2 dell'andata ad Anfield: "Non vogliamo fare calcoli per questa partita e giocarla al meglio".

Come sta Benzema?

"Bene, ha avuto un problema alla caviglia ma ha risolto. Abbiamo solo Alaba fuori, la squadra sta bene fisicamente. Avere Karim è importante, come avere una squadra abituata a queste partite e queste pressioni, ho fiducia per questa Champions League".