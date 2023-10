Real Madrid, Ancelotti in conferenza: "Risultato è giusto, mi aspettavo questo Napoli"

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha commentato in conferenza stampa dalla sala stampa del Maradona la vittoria contro il Napoli.

Sorpreso da Bellingham? "Mi sorprende perché ha esordito con 7 gol più 3 assist, quasi come Cristiano Ronaldo con 9 gol. Mi sorprende perché ha 20 e non 30. Mi sorprende per il suo carattere, è sempre concentrato. Inoltre ha molta qualità e forza fisica".

Su Modric: "Ha fatto ciò che ci aspettavamo da lui. Ha portato la sua esperienza e la sua conoscenza del calcio e l'ha messa al servizio della squadra. Ha giocato 30 minuti di alto livello è stato molto motivato. E' quello che chiede un allenatore ad un giocatore un po' arrabbiato. E lui è stato fantastico".

Si aspettava un Napoli così? Risultato giusto? "Sì, mi aspettavo questa partita e questo Napoli, perché è una squadra che ha tantissime qualità. Una squadra ben organizzata che gioca bene al calcio, che ha giocatori con qualità che sono molto pericolosi. Secondo me il risultato è giusto, perché la prima parte è stata giocata ad alto livello".

Come mai di nuovo Camavinga terzino? "Perché non volevo cambiare troppo la formazione vincente di Girona, perché Rodrygo ha riposato. Camavinga non è un terzino, ma gioca bene in questo ruolo. Nel primo tempo è stato fondamentale".

Sulle azioni create da Bellingham: "Il primo tempo è stato positivo grazie al suo ruolo, alla sua posizione che creava molti dubbi nel Napoli. Là siamo andati in vantaggio e il pressing del Napoli non è stato sempre in grado di fermarci. Anche Valverde ha dato il suo contributo positivo".

Sulle palle alte Kepa deve migliorare? "Ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Ha fatto una parata stupenda sull'2-1. Ognuno hai i suoi difetti, nessuno è perfetto. Anche io sono molto bello ma non sono perfetto".