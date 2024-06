Real Madrid, Ancelotti: "Vivo un sogno, spero di non svegliarmi"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della Champions League, la sua quinta personale tra Milan e Blancos: "È bello, molto bello. Non è importante la quantità, ma vivere serate come questa. Sembra un sogno questa seconda tappa al Real Madrid. Speriamo di non svegliarsi. Ho detto a Florentino Perez di pensare alla numero 16. Lui è la chiave di questo Real Madrid, oggi supera Bernabeu. Gli faccio i complimenti, è un grande presidente".

Ultima partita per Toni Kroos, cosa pensa?

"Lascia dopo questa gara, nel modo migliore, vincendo un'altra Champions League. Per noi è difficile accettarlo ma è la sua scelta".

Porterà la coppa a letto come ha fatto con la seconda al Milan?

"No, stanotte non si dorme".