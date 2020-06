Real Madrid-Juve del 2018, Modric: "Rigore per noi sacrosanto. Dispiaciuto dalla reazione di Buffon"

Il calciatore del Real Madrid Luka Modric ha pubblicato un autobiografia chiamata 'A modo mio' in cui racconta vari aneddoti sulla sua carriera. In uno di questi ha raccontato anche la tanto discussa gara contro la Juventus dell'aprile 2018, famosa per le proteste di Buffon nei confronti dell'arbitro Oliver in merito al fallo da rigore di Benatia su Vasquez che costò l'eliminazione ai bianconeri: "Quando c’è di mezzo il Real Madrid le proteste sono sempre amplificate. La verità è che quel penalty era sacrosanto e mi diede un grande dispiacere vedere Buffon reagire in un modo così scomposto".