Real Madrid, l'ex presidente: "Ancelotti? Dispiace, ma ADL forse non poteva fare altro"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex presidente del Real Madrid, Ramon Calderon, per commentare l'esonero di Ancelotti: "Mi dispiace molto, la corda si spezza ed allora paga la parte più debole. Non si possono mandare via 25 giocatori ed allora paga l'allenatore. Spogliatoio? Al Real i suoi metodi erano perfetti, le stelle sanno essere professionali e non usare la frusta ha portato dei frutti al Real. Poi non conoscendo la realtà non posso dire di più, ma immagino che non ci fosse altra soluzione se il presidente l'ha fatto, anche perché non sarà stato facile per il presidente cacciare uno come lui".