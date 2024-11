Reginaldo fiducioso: "Lukaku già lavora bene di squadra, i gol arriveranno perché sa farlo"

vedi letture

"Il Napoli affronterà domenica un avversario difficile, anche se ha tutto per vincere. Di certo c'è da attendersi una prova di carattere dalla Roma, perché il cambio di allenatore porta a una reazione di squadra". Ha parlato così l'ex calciatore Reginaldo a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Conosciamo Ranieri, è un allenatore che incide molto sulla testa dei calciatori. Sa creare i gruppi solidi, a Cagliari ha ottenuto una salvezza affatto facile. La prima cosa sulla quale avrà lavorato è stata sicuramente la necessaria compattezza tattica della squadra e avrà chiesto ai suoi ragazzi di correre tutti insieme per aiutare il compagno. Per quanto sarà una gara difficile per il Napoli.

Lukaku? Per me l'attaccante belga lavora già molto, e bene, per la squadra, da' una grossa mano anche in fase passiva. E' chiaro che da un attaccante si vogliono i gol e su questo possiamo dire che li sa fare, li ha sempre realizzati e li segnerà ancora. Per andare più in gol ha bisogno di lavoro e degli schemi collaudati, è un attaccante potente e subisce le marcature strette degli avversari, visto che nel calcio italiano ci sono tanti duelli di grande agonismo. Nella Roma occhio a Soulè che può dar fastidio al Napoli, perché ha qualità tra le linee e se riescono a innescarlo può fare male".