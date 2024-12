Reginaldo non ci sta: “Altro che difensivista, Conte ama giocare in avanti!”

Reginaldo, calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Reginaldo, calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ora Neres deve avere continuità, ha dimostrato di saper fare entrambe le fasi. E’ giusto che giochi lui, soprattutto perchè non c’è Kvaratskhelia. I suoi colleghi di reparto, vedendo un Neres così, si alleneranno sempre al massimo, ci sarà una sana rivalità per non stare in panchina.

E’ giusto che vada così in una squadra che sta lottando per vincere lo scudetto. Conte ha fatto per anni il 3-5-2 perciò lo definiscono un difensivista, ma non è così. Conte è un allenatore che, come pochi, ama giocare in avanti”.