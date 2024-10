Regini ricorda: "Al Napoli ho giocato poco, ma quell'anno meritavamo lo Scudetto!"

vedi letture

Vasco Regini, collaboratore tecnico del Sorrento ed ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sicuramente giocare alle 12.30 non è uguale a giocare sui soliti orari di pomeriggio o sera. L’Empoli contro pronostico sta facendo un ottimo avvio di campionato, sembrava dover essere una squadra dedita solo alla salvezza. Il Napoli, invece, non è una sorpresa perché con l’arrivo di Conte sapevo che avrebbe subito lottato per qualcosa di importante.

Quando arrivai a Napoli (gennaio 2016, ndr) giocai poco, ed ho un pizzico di amarezza. Tutto lo spogliatoio era di alto livello, con un po’ di fortuna in più avremmo portato a casa la vittoria dello scudetto. Anche Mertens giocava poco ma quando entrava faceva sempre la differenza. Quell’anno è mancata l’esperienza e la gestione di qualche momento negativo attraversato lungo il percorso”.