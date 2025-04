Regini ricorda il mercato del 2016 con Grassi: "Si diceva una cosa, lo so..."

Vasco Regini, ex calciatore, arrivato a Napoli per pochi mesi in prestito nel gennaio del 2016, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Empoli? A volte può subentrare un po’ d’ansia se la squadra più forte non riesce a sbloccare il match, il Napoli deve evitare questo e portare la partita dalla sua parte. Dopo di che dopo sarà più facile. Calendario a favore per il Napoli? Nella fase finale il calendario a favore può contare. Il Napoli può battere chiunque e non deve dipendere dal calendario.

Slogan Grassi e Regini? E’ rimasto famoso perchè quell’anno non riuscimmo a mantenere il primo posto da quando arrivammo io e Grassi. Qualche partita andò storta e chi c’era dietro fece più punti di noi. Io giocai solo qualche minuto nell’ultima partita, non diedi un gran contributo, ma fu una bellissima esperienza per me, soprattutto per il fatto di allenarmi con gente come Hamsik, Mertens ed Higuain”.