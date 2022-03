Reja: "Kvaratshkelia? Mi sembra molto forte. Su Atalanta-Napoli..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Edy Reja, C.T. Albania

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Edy Reja, C.T. Albania: “Italia? Ci siamo rimasti male tutti, non tanto per la Macedonia ma per le partite di prima. Quando fai risultati come ha fatto l’Italia all’Europeo magari si è appagati. Situazione particolarmente dolorosa per tutto il movimento calcistico. L’Atalanta gioca bene fisicamente ma è anche forte tecnicamente, ha un modo di giocare che mette in difficoltà tutti. Bisogna vedere anche chi rientra nel Napoli, l’assenza di Osimhen sarà sicuramente pesante ma si deve andare avanti. Insigne e Mertens possono sicuramente fare male. Verrà fuori certamente una buona partita ma il Napoli deve fare risultato.

Purtroppo manco da 2 anni da Napoli, devo tornare perché ho nostalgia. Kravatshkelia? Mi sembra molto ma molto forte”.