Reja: "Senza Kvara il Napoli perde qualcosa, ma Conte è la garanzia"

Nel corso di una intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Edy Reja ha parlato così del prossimo scontro diretto tra Lazio e Napoli: "Poco meno di un decennio della mia carriera l’ho vissuto con quei club ai quali mi legano sentimenti veri. A Napoli dalla C alla A e poi in Uefa; alla Lazio, arrivando in Europa League. De Laurentiis e Lotito? Caratteriali, decisi e visionari. Hanno creato società straordinarie, protagoniste, capaci di vincere, di essere riferimento progettuale. Hanno ereditato situazioni a dir poco complicate, hanno ricostruito e vedete cosa hanno fatto e dove sono".

Lazio-Napoli è una partita imperdibile per lei.

"Lo è per chi ama il calcio, una di quelle sfide a cui non puoi rinunciare. Ci sono anime distinte ma vere, organizzazioni tattiche, talenti, ambizioni. Ogni volta che vengono in Friuli, sono allo stadio. Udinese-Napoli fu una bella partita, in rimonta, con un Neres incontrollabile. C’era anche Kvara in organico, però era infortunato quel giorno, e adesso si può dire che senza il georgiano e il brasiliano, c’è qualcosa in meno. Ma la garanzia resta Conte".