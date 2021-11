Reja: "Spalletti allenatore vero e Osimhen straordinario. Capello ha ragione"

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Ogni volta che vengo a Napoli ricevo sempre manifestazioni di grande affetto, questo mi fa molto piacere. Fabio Capello? Certo, mi fido di lui, lo conosco bene. Ci sentiamo spesso e ci vediamo. Fabio non sbaglia mai le sue previsioni. Da qui a gennaio il Napoli incontrerà Milan, Inter, Atalanta e Lazio, sono squadre di grande spessore, vorrei aspettare la fine del girone per dare un giudizio definitivo.

Spalletti? E’ un allenatore vero, già a Udine si vedeva avesse stoffa. Ho avuto scuola da lui, quando allenava dalle mie parti. Devo dire che da quello che ho visto, il Napoli è la squadra che più di tutte mi convince. Il Napoli ha un giocatore straripante, una forza della natura, Osimhen è straordinario. Se gli lasci un po’ di spazio ti ammazza. E’ veramente un portento. Contro la Salernitana si è sentita la sua assenza, è stata più tosta del previsto. Petagna potrebbe essere il suo sostituto naturale, mi auguro possa giocare di più per sostituire il nigeriano quando non ci sarà”.