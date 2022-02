Renica a sorpresa: "Milan favorito per lo scudetto, non ha le coppe!"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli: "Dopo che il Milan ha vinto il derby non vedo perché non debba esserci per lo scudetto. I rossoneri non hanno neanche recuperato tutti gli infortunati. Vinci il derby soffrendo, ti rilanci alla grande, stanno rientrando giocatori importanti come Tomori, Leao è in forma, Ibrahimovic se si mette a posto diventa una soluzione pazzesca. Sarebbe illogico pensare al Milan fuori dai giochi. Inoltre, non ha neanche le coppe europee da dover affrontare. L'anno scorso per l'Inter ha fatto la differenza questa cosa. Il Milan a mio modo di vedere è addirittura un pelo avvantaggiato. Quando le altre affronteranno Liverpool e Barcellona, il Milan potrà tranquillamente preparare le sue partite e dare continuità di risultati. Ci sarà l'emozione di giocare una partita di livello in Champions per il Napoli".