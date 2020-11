Renica bacchetta Koulibaly: "Ibra lo ha fregato, sul gol guarda soltanto la palla..."

Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando i temi di casa azzurra e la sconfitta contro il Milan di Pioli, analizzando nella fattispecie il gol subito per mano di Ibrhimovic nella serata di domenica: "Il discorso è lungo e tecnico, sono gli effetti del calcio moderno dove si copre di più e si marca di meno, guardi soltanto la palla. Puoi marcare anche a zona, anche se quando c'è Ibra o Sergio Ramos che vengono a saltare, devi togliere il tempo e lo spazio, se guardi solo la palla è chiaro che questi ti fregano. Sono atleti straordinari, purtroppo Koulibaly ha fatto una gran partita, al di là di quell'errore, guarda solo la palla e non sente l'uomo nella sua area di competenza".