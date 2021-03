Renica critico: "Rrahmani? Acquisto sbagliato, fa troppi errori. Napoli non è Verona..."

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli, Alessandro Renica. "Rrahmani? Non me ne vogliate, ma il Napoli per me ha fatto un acquisto sbagliato. Il difensore kosovaro proprio non mi piace. Per me resta un acquisto errato, ma proprio in termini di applicazione difensiva. Fa molti errori, non lo reputo un calciatore di grande livello. Napoli è una piazza differente rispetto a Verona e se non hai una certa personalità al Napoli non ci puoi giocare. Questo ragazzo avrà anche le sue qualità, ma per me non ha grande personalità. Hanno sbagliato a valutare per me, resta un colpo sbagliato per “me