Renica: "Garnacho? I soldi non sono tutto, vorrei capisse una cosa su Napoli"

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Garnacho? Mi ricordo quando a Maradona chiesero il motivo per cui andasse al Napoli e lui rispose per la gloria. Qualche mosca bianca c’è ancora e mi farebbe piacere se qualche giocatore ad alti livelli lo facesse, vuoi mettere lo stadio di Napoli con gli altri? Mi auguro che Garnacho capisca che i soldi alla sua età non sono tutto, se vinci lo scudetto diventi eterno, mi piacerebbe che ragionasse anche su questo.

Penso che il Napoli non cambierà nulla contro la Roma, perché squadra che vince non si cambia. Vorrei elogiare Juan Jesus, perché è strepitoso. Questa è la cura Conte per tutta la squadra, la fase di non possesso è interpretata bene da tutti, già da inizio stagione dove il tecnico ha lavorato moltissimo sulle marcature, sui riferimenti, su quando forzare l’anticipo, sul pressing. Lobotka è un giocatore insostituibile, così come Anguissa e McTominay. Le catene laterali stanno lavorando benissimo, aggiungo che probabilmente contro la Roma si può sfruttare il fatto che a sinistra gioca Angelino che è di statura bassa: attaccare i giallorossi con cross laterali con l’inserimento di Anguissa che potrebbe fare molto male da quel lato. Il Napoli col suo pressing preciso e perfetto riesce a bloccare tutte le fonti di gioco. La partita va giocata, però il Napoli può tranquillamente fare suo il risultato, poi Conte non è uno che fa rilassare le squadre, siamo molto fiduciosi”.