Renica: "Il capitano ha delle responsabilità in più, ma capisco lo sfogo"

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Quando giochi a calcio ad alta intensità, chi indossa la fascia di capitano ha delle responsabilità in più. Però io capisco lo stato d'animo di Insigne. In campo ci sono giocatori che si trasformano. Magari fuori dal campo sono angeli e in campo diventano leoni. La fascia di capitano ha un peso specifico e lo capisco.

Pareggio con il Sassuolo? Ci sono tanti errori. Lobotka era più alto della linea della palla e non ha fatto filtro. Di Lorenzo ha messo sotto pressione Bakayoko, che ha perso palla. Politano poteva fare un fallo tattico e non l'ha fatto, Manolas non ha accompagnato bene l'azione ed ha sbagliato il tempo di intervento. Questo episodio io non l'ho mai visto in vita mia. Manolas doveva intervenire con il tempo giusto. Deve accompagnare l'attaccante e quando questo stacca la palla dal piede, si ha il tempo d'intervento. Io da allenatore ho delle metodologie su queste cose. E' un errore ingenuo che ci può stare".