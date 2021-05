Renica: “Le maggiori colpe le ha la società, non si può sempre gettare la croce sull’allenatore”

Nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Canale 21, Alessandro Renica, ex giocatore partenopeo, ha commentato il pareggio del Napoli contro il Verona che è costato il mancato piazzamento della Champions. "Il Napoli meritava la qualificazione in Champions per quanto ha fatto vedere negli ultimi mesi, sono molto deluso. Il Verona poi ha giocato una partita diversa rispetto alle ultime gare, gli azzurri non erano pronti a fronteggiare un avversario così. Con cinque attaccanti in campo bisognava buttare il pallone in avanti e andare a sgomitare. Le maggiori colpe le ha la società, la squadra andava rinforzata sul mercato con giocatori di personalità. Non si può sempre gettare la croce sull’allenatore in caso di insucessi”.