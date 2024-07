Renica: "Prematuro parlare di Scudetto. Osimhen? Conte può fargli bene"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero nel corso di 'NAPOLI MAGAZINE LIVE': "Si punta allo Scudetto? Non lo so, è prematuro parlare di scudetto, bisogna vedere quando la rosa sarà definita, ma con quello che avrà a disposizione Conte, credo che riuscirà ad ottenere il massimo. Osimhen? L’autorevolezza di Conte può fargli bene, visto che è un pò indisciplinato. Se dovesse restare, con Conte sarà un grande campionato. Stiamo parlando comunque di un top player.

Centrocampo? Folorunsho è un prospetto interessante, anche Gaetano è interessante, ma forse vuole giocare e bisogna valutare tanti aspetti. Conte parla chiaro e adesso li sta valutando, quindi sceglierà anche in base a quello che sta vedendo. Anche Ngonge è un bravo calciatore, poi vedremo. Con Conte, il Napoli è in buone mani. Con lui ci sono i presupposti per fare bene, è abituato a pretendere determinati calciatori. Anche lo staff è una novità, con persone competenti che insieme fanno un bel lavoro, ma il tutto deve riflettersi nella squadra. Oriali fondamentale. Di Lorenzo e Kvaratskhelia? Sono calciatori di qualità, non si può rinunciare a loro, se vuoi ottenere grandi risultati. Se potessi decidere io, i vari Koulibaly, Kim e Mertens non li avrei fatti mai andare via. Mercato? Mi sembra che ADL stia facendo un grande sforzo, credo che, dopo queste spese, il rinnovo di Kvara e magari la permanenza di Osimhen, che per me è più forte di Lukaku, dovrà guardare anche un po' al bilancio. Se qualche calciatore esce, magari arriverà qualcuno di qualità”.