De Bruyne e il rapporto con Conte: "Se non lavori per la squadra sei fuori!"

Kevin De Bruyne ed Antonio Conte, un rapporto che inizia già a dare i primi frutti come dimostra il gol realizzato all'esordio dal fuoriclasse belga. L'ex centrocmapista del City ne ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera (qui altri estratti).

Com’è Conte visto da vicino? Tutti i giocatori che ha allenato sono colpiti dal suo metodo e dalla mentalità.

"Diverso, sia per tecnica che per metodo da Guardiola. Conte sa come costruire una squadra compatta, come un blocco unico. Pretende molto dal gruppo e se non lavori per la squadra sei fuori. Fa richieste molto chiare, più giochi con lui più capisci cosa serve per restare ad alto livello. Qui tutti sanno che devono lavorare duramente e fare il loro compito, altrimenti qualcun altro prenderà il loro posto. Questo alza l’intensità e il livello generale".