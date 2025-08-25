Di Canio: "Napoli ha sofferto pure col Lecce anno scorso, non può vincere la Champions"

Il Napoli può lottare per vincere la Champions League? Ne hanno parlato negli studi di Sky Sport e sulla questione si è cos espresso l'ex attaccante azzurro Paolo Di Canio, oggi opinionista dell'emittente satellitare: "Sento dire da molti che il Napoli con l'acquisto di Kevin De Bruyne debba avere come obiettivo quello di vincere la Champions.

Non scherziamo, il Napoli non può puntare alla Champions. Ma vi ricordate quanto hanno sofferto lo scorso anno? Andavano sempre in diffoltà, hanno vinto molte gare soffrendo lo scorso anno, pure col Lecce ed altro piccole andavano in sofferenza. Non è che arriva De Bruyne e si può pensare che possa vincere la Champions...".