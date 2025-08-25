Di Canio: "Napoli ha sofferto pure col Lecce anno scorso, non può vincere la Champions"
TuttoNapoli.net
Il Napoli può lottare per vincere la Champions League? Ne hanno parlato negli studi di Sky Sport e sulla questione si è cos espresso l'ex attaccante azzurro Paolo Di Canio, oggi opinionista dell'emittente satellitare: "Sento dire da molti che il Napoli con l'acquisto di Kevin De Bruyne debba avere come obiettivo quello di vincere la Champions.
Non scherziamo, il Napoli non può puntare alla Champions. Ma vi ricordate quanto hanno sofferto lo scorso anno? Andavano sempre in diffoltà, hanno vinto molte gare soffrendo lo scorso anno, pure col Lecce ed altro piccole andavano in sofferenza. Non è che arriva De Bruyne e si può pensare che possa vincere la Champions...".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Da 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l’oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Buon impatto, lo Scudetto sul petto pesa! De Bruyne è attivo, lavoriamo su concetti europei"
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Basta parlare, armiamoci! Lukaku? Zero alibi! Lavoriamo ad una terza opzione. Tutti uniti, da favoriti siamo già finiti decimi!"
Pierpaolo MatroneConte a Mediaset: "Scudetto? Stiamo belli calmi, è dura! Fate voi le griglie! Su KDB e Lucca..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com