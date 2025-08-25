Jacobelli conferma: "Napoli su Brescianini, questa la valutazione dell'Atalanta"

Oggi alle 11:00Le Interviste
di Arturo Minervini

Napoli-Brescianini: tutto vero. A confermare l’interesse del club azzurro per il centrocampista dell’Atalanta è Xavier Jacobelli, che ai microfoni di OttoChannel sul Canale 16 del digitale interviene durante la trasmissione ‘Salotto Azzurro’: "Il calciatore interessa sicuramente al Napoli, lo riprova il fatto che l’Atalanta sia andata su Musah, altro centrocampista che piaceva anche al Napoli.

Credo che i prossimi giorni saranno decisivi, certamente qualora Brescianini dovesse partire la sua destinazione sarebbe il Napoli. La valutazione che l’Atalanta fa del calciatore è di circa 20 milioni” ha spiegato Jacobelli.