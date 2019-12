Renica: "Squadra confusa e distrata, ADL non si è comportato da buon presidente"

L’ex azzurro Alessandro Renica è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del momento del Napoli: “È preoccupante vedere una squadra confusa e distratta, che non mette intensità in campo. Non vedo degli stati d’animo che sarebbero necessari per dare continuità ai risultati. Le multe? Secondo me hanno aggravato la situazione. De Laurentiis con quel provvedimento del ritiro non si è comportato da buon presidente".