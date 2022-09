Renica sta con Spalletti: “Il turnover è fondamentale quando si gioca ogni tre giorni”

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Elmas? E’ un calciatore che può stare tranquillamente nella rosa del Napoli. Ha mostrato un certo valore e disponibilità. Non credo che sia da mettere in discussione. Il Napoli era reduce da due sconfitte di fila contro lo Spezia, quella di sabato è stata complicata, ma gli azzurri sono riusciti a vincere. Il Napoli non ha brillato nel primo tempo, ma ha avuto diverse occasioni con Kvaratskhelia. Poi c’è stato il colpo fantastico di Raspadori che ha risolto una gara complicata, ma sempre a favore degli azzurri. Il turnover? Nel calcio moderno è fondamentale per le tante partite da affrontare negli ultimi tre giorni. Il Napoli ha sprecato tante energie in questo avvio di stagione. Parlar dopo è sempre facile, ma in certe partite devi arrivarci con i giocatori importanti a disposizione. Quindi è fondamentale fare il turnover”.