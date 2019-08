Repubblica, Bocca: "Dopo i rimpianti dell'anno scorso sarebbe strano se il Napoli non passasse"

A Radio Sportiva per commentare il sorteggio dei gironi di Champions è intervenuto Fabrizio Bocca, giornalista de "La Repubblica".

"Dopo i rimpianti del girone della scorsa stagione, quest'anno sarebbe strano se il Napoli non passasse il turno. Non è andata male neppure alla Juventus anche se va detto nessun tipo di girone giustificherebbe un mancato passaggio del turno, pur se un nuovo inizio non è mai semplice. Credo che da dopo la sosta vedremo la nuova Juve e come se la cava Sarri. Girone duro ma l'Inter può battere il Borussia Dortmund. Ma è pur sempre una nuova avventura e Conte soffre un po' la Champions, tutti aspettano di capire come se la caverà e se ci sarà il suo imprinting di arrivare e riuscire a vincere subito. Se è l'Atalanta dello scorso anno ce la può fare: è all'altezza di Shakhtar e Dinamo Zagabria, per me farà una bella stagione e una bella Champions perché ci metterà un entusiasmo incredibile che sarà la sua forza".