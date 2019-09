Resp. Ticket One: "Sovrapprezzo sugli abbonamenti? Abbiamo chiuso tanti punti vendita"

A "Si gonfia la rete" in onda su Radio Marte è intervenuto il responsabile area sport di Ticket One Amedeo Bardelli che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "C'è una disaffezione generale da parte dei tifosi del Napoli. Lo Stadio San Paolo è uno stadio abbastanza vecchio e decaduto nonostante i ritocchi fatti per le Universiadi. Andare a vedere la partita è scomodo e la gente preferisce stare a casa, comodi davanti alla televisione.



Pochi abbonati per andare contro De Laurentiis? Non credo ci sia nulla contro de Laurentiis. La società ha fatto sempre il massimo delle proprie capacità.



Numero abbonati? Esattamente il numero non lo posso dire ma sicuramente sono più di due anni fa.



Sovrapprezzo degli abbonamenti? Il sistema di biglietteria è quella di Ticket One. Noi e il Napoli siamo molto attenti a verificare e far rispettare gli aspetti contrattuali con i punti vendita che non prevedono tariffe aggiuntive al prezzo del biglietto. Nel corso degli anni abbiamo chiuso tantissimi punti vendita che applicavano un sovrapprezzo o fornivano biglietti per il bagarinaggio".