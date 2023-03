Retroscena Spalletti: "Sentivo ADL tutte le sere su Kim-Kvara. Feci qualche domanda in Russia..."

Luciano Spalletti parla di Kim e Kvaratskhelia, svelando un curioso retroscena sul loro arrivo legato al presidente De Laurentiis.

Luciano Spalletti parla di Kim e Kvaratskhelia, svelando un curioso retroscena sul loro arrivo legato al presidente De Laurentiis. "Sono stati da subito pronti al campionato? Questo dubbio lo aveva anche De Laurentiis. Prima di prenderli ci sentivamo di sera, su Kvara io ho lavorato in Russia e qualche domanda a qualche amico l'ho fatta. De Laurentiis mi esprimeva alcune perplessità sulla differenza tra i campionati ma oggi i confini calcistici sono più sottili, è più facile riuscire ad entrare subito in un programma e in un modo di valutare differente a quello di prima.