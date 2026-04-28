Futuro Conte, Marolda: "Se va in Nazionale, può esserci uno scambio di favori con Malagò"

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"Io credo che Conte e De Laurentiis già sappiano il futuro, ma per la gente è giusto sapere magari dopo la qualificazione Champions League".

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio' su Televomero: “Gli scandali ci sono sempre stati, c’erano sempre squadre con abito di riguardo. Non ci siamo mai scandalizzati. Quando c’è stato Calciopoli quella è stata una grande occasione che non abbiamo saputo cogliere, andando sulla scia di Calciopoli si voleva rimediare ma le cose sono andate sempre peggio, specialmente in serie A. E se non funziona la serie A non funziona niente nel calcio in Italia. Come si esce da questa cosa? E’ complicatissimo, ci vorrebbe intervento dall’esterno ma anche questo è pericoloso. Io non vedo ricambio negli uomini Se devo attenermi a quello che è venuto oggi finora è tutto ridicolo. Al momento stiamo parlando di una faida interna all’Aia, non sul calcio giocato.

Le parole di Marotta? Probabilmente verranno fuori altre intercettazioni, ma per me tutta questa vicenda è interna all’AIA, riguarda l’AIA. Negli ultimi mesi Rocchi è andato raramente a Lissone, Rocchi ha sbagliato ma la mia parte cattiva dice che Rocchi ha fatto bene a dire a loro cosa sta facendo”.

Sul futuro di Conte: "Io credo che Conte e De Laurentiis già sappiano il futuro, ma per la gente è giusto sapere magari dopo la qualificazione Champions League. Da quello che mi arriva dagli spifferi di Castel Volturno è che Conte non è amatissimo dai giocatori e dai dirigenti, in generale dal gruppo squadra. Sulla scelta del nuovo tecnico Napoli incide chi comanderà la federcalcio, se Conte va in Nazionale e se Malagò diventa presidente Federcalcio, Mancini è uomo di Malagò potrebbe esserci uno scambio di favori”.