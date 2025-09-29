Rigore Pavlovic-Lucca, dibattito Costacurta-Bergomi: “Niente? Gli dà due sberle!”

Tra i tanti episodi dubbi di Milan-Napoli c'è quello nella ripresa tra Pavlovic e Lucca nell'area di rigore del Milan. Ne discutono al Club su Sky Costacurta e Bergomi, ex difensori di Milan e Inter. "Gli ha dato due sberle, poi valutate voi, ma gli ha dato proprio due manate. Non so se il Var poteva intervenire, io vedo che succede e Pavlovic per prendere posizione lo prende due volte", dice Bergomi.

Fabio Caressa aggiunge: "A centrocampo avrebbero fischiato fallo sicuramente". Costacurta non è d'accordo: "Per me non è per niente rigore, di queste manate in faccia ce ne sono diciotto a partita in area di rigore". Bergomi allora replica: "Ma devi farmele vedere queste diciotto di cui parli, ma sai perché? Nell'azione dopo c'è sempre un abbraccio di Pavlovic, Lucca prova a liberarsi e l'arbitro fischia fallo".