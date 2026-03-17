Rimonta Scudetto, Matri ci crede: “Il Napoli è ancora in lotta! Ha il calendario migliore…”

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Alessandro Matri, ex attaccante di Juventus e Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN soffermandosi sul momento del Napoli

Alessandro Matri, ex attaccante di Juventus e Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN soffermandosi sul momento del Napoli e sulle sue possibilità nella corsa al titolo. L’ex calciatore ha sottolineato come, nonostante le difficoltà e i numerosi infortuni, la squadra azzurra sia riuscita a restare agganciata alle posizioni di vertice, mantenendo vive le proprie ambizioni anche in una fase complicata della stagione.

Le parole di Matri sulla corsa Scudetto

Nel dettaglio, Matri ha spiegato: “Non vorrei sbilanciarmi ma, il Napoli non ha ancora abdicato per la lotta per lo Scudetto. Se settimana scorsa parlavamo del Milan ancora in corsa, ora dobbiamo parlare anche del Napoli. Il calendario degli azzurri è migliore rispetto a quelli di Milan e Inter. Nonostante tutti gli infortuni gli azzurri hanno comunque avuto il merito di restare li attaccati. Certo è difficilissimo, ma per me gli azzurri sono ancora li”.