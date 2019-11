Rinaudo: "Caos Napoli? I giocatori devono seguire le direttive della società"

“Il caos ritiro a Napoli? Una situazione che crea scompiglio e poca serenità in un ambiente dove ci sono tante pressioni”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore del Napoli, oggi direttore tecnico del settore giovanile Palermo, Leandro Rinaudo.

Le è capitata in passato una situazione simile? “No ma spesso mi è capitato di discutere delle dinamiche interne tra compagni nello spogliatoio. Ma poi abbiamo seguito le indicazioni della società”.

Indicazioni della società che i calciatori del Napoli evidentemente non hanno seguito. “E credo sia sbagliato. Perché calciatori devono comportarsi da professionisti e quindi seguire le direttive di una società che li mette nelle condizioni di poter lavorare nel migliore dei modi”.

In campionato il Napoli va a corrente alternata. “Sta faticando un po’ di più, ma il percorso in Europa è di buon livello. Il campionato è lungo, nella corsa al vertice si è aggiunta l’Inter: una squadra importante con un allenatore di livello. Così come la Roma”.