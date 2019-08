Rinaudo: "Manolas non si discute, il Napoli deve registrare le fasce di difesa"

Leandro Rinaudo, ex difensore azzurro e attualmente direttore sportivo, è intervenuto ai microofni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Manolas non si discute. Ora ha bisogno di ambientarsi al meglio per essere un po' più sereno. Quando si lasciano le vecchie abitudini ci vuole un po' di tempo per essere al 100%, ma lo sappiamo che è un calciatore straordinario. Vedo però che sta entrando in simbiosi con i compagni, poi chiaramente deve giocare ancora con Koulibaly. Terzini? Il Napoli, come tutte le altre squadre, deve ancora registrare qualcosina a livello tattico".