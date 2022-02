Rinaudo: "Napoli creda allo scudetto, il campionato non è mai stato così aperto"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Leandro Rinaudo, ex difensore, tra le altre, di Napoli e Juventus: "Spalletti, sin dal primo giorno di ritiro, ha portato qualcosa in più a Napoli. E' un allenatore di grande personalità e, il suo spessore, ha portato tanto a questo squadra. Scudetto? Deve crederci, mai come quest'anno il campionato è stato così aperto. Il Napoli ha tutto per puntare al primo posto, è una di quelle 4-5 società che può ambire a vincere. Europa League influirà in negativo? No, il Napoli ha una rosa completa con giocatori abituati a giocare spesso".