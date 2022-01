Rinaudo sulla scelta di Insigne: "Un giocatore pensa anche alla propria famiglia"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Leandro Rinaudo, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Juventus.

Napoli senza Koulibaly, Juve senza Chiellini. Chi perde di più? "Perdono tanto entrambi. Grandi difensori che spostano gli equilibri. Giorgio uno dei migliori a livello mondiale, Koulibaly ha dimostrato di essere un grande calciatore a livello internazionale. Vedremo una grande partita da parte di due grandi squadre".

Sarebbe opportuno rinviare visti i contagi? "Precedenza alla situazione sanitaria. Ci sono tanti problemi, me ne accorgo anche lavorando nel settore giovanile del Palermo. Una sosta aiuterebbe tutti a ragionare con calma e prendere decisioni sagge".

Le grandi istituzioni del mondo aumentano il numero di partite. Gira tutto attorno ai soldi? "Disamina concreta e intelligente. E' un periodo storico negativo ma si sa: il calcio è un business. Le società e i giocatori dovrebbero essere tutelati. La situazione è davvero critica".

Su Tuanzebe al Napoli. Perchè in Italia non si punta sui giovani? "C'è tanta qualità ma è un problema culturale. In Italia ci sono tante più pressioni rispetto ad altre parti del mondo, è questo il vero problema. I giovani di qualità ci sono".

Insigne al Toronto "Ognuno di noi fa i propri interessi. Lo fa il Napoli e lo fa Insigne. Non voglio essere venale, ma mi rendo conto che l'occasione economica che ha Insigne e importante. Un giocatore pensa anche alla propria famiglia".