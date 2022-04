Rinnovo Mertens, Alvino: “Il Napoli sa che vale ancora, ma faccio un appello a Dries”

"Il Napoli non gli fa un omaggio, ma sa che Mertens ancora vale".

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato della proposta di rinnovo per Dries Mertens che il Napoli avrebbe avanzato: “Cosa farà ora il giocatore? Mi aspetto che in questi giorni sia Mertens ad alzare il telefono dimostrando che sul serio ci sia la sua disponibilità. Faccio un appello a Dries di farsi avanti per sapere se la storia della proposta del Napoli che si sente in giro sia davvero vera. Il Napoli ora è ancora più convinto perché sa che questo è un ragazzo ancora integro e che ancora fa la differenza, l’ultima dimostrazione è il gol contro la Fiorentina. Il Napoli non gli fa un omaggio, ma sa che Mertens ancora vale".