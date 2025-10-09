"Riscaldati bene che tra poco entri", Ambrosino racconta il retroscena sul suo debutto

L'attaccante del Napoli, Giuseppe Ambrosino, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC. Di seguito le sue parole: "Esordio? Non pensavo di entrare in quel Napoli-Cagliari, anche perché la partita era ancora ferma sullo 0-0. Poi il mister mi ha chiamato, mi ha detto "riscaldati bene che tra poco entri" ed in quei pochi primi secondi non ho capito nulla (ride ndr). È andata bene però.

Grazie al mio percorso nel Napoli oggi mi sento un calciatore più maturo, anche se ovviamente c'è ancora tanto tanto da migliorare. Ho tantissimi ricordi legati a questi anni, sia belli che brutti. La cosa più bella che porto con me è il fatto di aver mantenuto un bel rapporto con tutti i ragazzi che ho incontrato".