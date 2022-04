Rivera sulla lotta scudetto: "Finale equilibrato, non so se il Napoli si inserirà di nuovo"

Gianni Rivera, ex storico capitano del Milan, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Sky Sport.

Gianni Rivera, ex storico capitano del Milan, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Sky Sport: "Mancano ancora troppe partite per dire qualcosa. Il finale di campionato sarà equilibrato come è stato fino a ora, non so se il Napoli si inserirà di nuovo. La sconfitta di ieri nel derby? Quando il Milan perde non lo guardo mai".