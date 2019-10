Rivieccio: "Ancelotti non può più sbagliare, ma l'Atalanta è l'avversario peggiore..."

L'attore e comico Gino Rivieccio, tifosissimo del Napoli, è intervenuto nel Bar Sport di Radio Sportiva: "Non ci poteva capitare di peggio dell'Atalanta, che gioca il miglior calcio: hanno un ottimo allenatore, sono gasatissimi e il Napoli non può sbagliare questa partita. Dipende solo da noi, abbiamo due partite, Atalanta e Roma, in cui ci giochiamo mezza stagione. Ancelotti sa che non può sbagliare, leggo un appannamento nella fiducia dei tifosi nei suoi confronti: non capiscono questo esasperato turnover come domenica quando ha rinunciato a due uomini chiave come Callejon e Ruiz. Penso che domani metterà la formazione migliore ma il Napoli non più più permettersi passi falsi. E' stato bravo Insigne dopo il gol a scattare verso Ancelotti per sancire la pace, ma adesso bisogna mettersi in riga e cominciare a fare risultati importanti".