Rivieccio: "I tifosi stanno perdendo fiducia in Ancelotti. Atalanta? Non ci poteva capitare di peggio"

L'attore Gino Rivieccio, è intervenuto nel Bar Sport di Radio Sportiva. Queste le sue parole: "Non ci poteva capitare di peggio dell'Atalanta, che gioca il miglior calcio. Hanno un ottimo allenatore, sono gasatissimi e il Napoli non può sbagliare questa partita. Dipende solo da noi, abbiamo due partite, Atalanta e Roma, in cui ci giochiamo mezza stagione.



Ancelotti? Ancelotti sa che non può sbagliare, leggo un appannamento nella fiducia dei tifosi nei suoi confronti, non capiscono questo esasperato turnover come domenica quando ha rinunciato a due uomini chiave come Callejon e Ruiz.



Formazione contro i bergamaschi? Penso che domani metterà la formazione migliore ma il Napoli non più più permettersi passi falsi.



Insigne? E' stato bravo dopo il gol a scattare verso Ancelotti per sancire la pace, ma adesso bisogna mettersi in riga e cominciare a fare risultati importanti".