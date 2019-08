Rizzoli: "Ho già scelto l'arbitro di Juve-Napoli! Prova tv per Mertens? Non è domanda per me..."

Nel corso di Radio Anch’io Sport, in onda su Radio Rai 1, è intervenuto il designatore arbitrale Nicola Rizzoli: “Indubbiamente è sotto gli occhi di tutti il fatto che ci siano stati degli errori, fanno parte del nostro lavoro, quando ci sono bisogna riconoscerli e capire il perché di certi errori".

La prova tv per Mertens? “Non è una domanda per me, bisognerebbe farla al giudice sportivo. Anche il VAR può sbagliare. Sicuramente gli arbitri devono seguire l’indirizzo di farsi rispettare. Se riusciamo a migliorare questo aspetto è un bene per tutti”.

Ha già scelto gli arbitri di Juventus-Napoli e Lazio-Roma? “Assolutamente sì, ma non ve li dico. La preparazione delle partite di cartello va fatta con ampio anticipo e gli arbitri devono arrivarci nel miglior modo possibile”.