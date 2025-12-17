Conte frena: "Lukaku non ha minuti nelle gambe, ci vuole pazienza per evitare rischi"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato da Riyad in conferenza stampa. Tra le domande ricevute anche quella sul rientro di Lukaku che per la prima volta è tornato in gruppo ma che è ancora distante dal ritorno in campo.

Quanto è importante il ritorno di Lukaku?

"In questo momento non ha neanche qualche minuto nelle gambe. Noi dobbiamo essere bravi e avere anche la pazienza di aspettarlo quando sarà il momento giusto. Ora è rientrato in gruppo ed è una cosa molto positiva, parliamo di un giocatore di personalità, carisma ed esperienza che ha la sua valenza dentro al gruppo come Di Lorenzo e i veterani che sono qui da anni. Poi bisognerà avere pazienza e avere dei test fisici per capire quando potrà rientrare senza il minimo pericolo di doversi fermare".