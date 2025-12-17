Conte: "Lobotka pronto per giocare, ma ora non cambio modulo"

Conte: "Lobotka pronto per giocare, ma ora non cambio modulo"
Oggi alle 15:50Le Interviste
di Fabio Tarantino

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato da Riyad in conferenza stampa. Tra le domande ricevute anche quella sul rientro di Lobotka e sul modulo per domani.

Come sta Lobotka e può cambiare modulo?
"Ha giocato mezz'ora a Udine, il problema che ha avuto non era serio, è rientrato dopo una settimana, però ci sono infortuni gravi dove perdi giocatori per tanto tempo. Il suo era un problemino che è stato risolto e ora è pronto per giocare. Non è che ci va a cambiare chissà cosa perché i centrocampisti veri di ruolo restano due, lui e McT, poi c'è Elmas che è super intelligente e sa adattarsi, ma è inevitabile che ci sono caratteristiche da rispettare e io so che lui in quello ci può dare di più. Per ora andiamo avanti così anche perché non abbiamo altre strade e sappiamo che questa è una strada buona che valorizza tutta la rosa". 