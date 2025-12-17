Conte: "Lobotka pronto per giocare, ma ora non cambio modulo"

vedi letture

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato da Riyad in conferenza stampa. Tra le domande ricevute anche quella sul rientro di Lobotka e sul modulo per domani.

Come sta Lobotka e può cambiare modulo?

"Ha giocato mezz'ora a Udine, il problema che ha avuto non era serio, è rientrato dopo una settimana, però ci sono infortuni gravi dove perdi giocatori per tanto tempo. Il suo era un problemino che è stato risolto e ora è pronto per giocare. Non è che ci va a cambiare chissà cosa perché i centrocampisti veri di ruolo restano due, lui e McT, poi c'è Elmas che è super intelligente e sa adattarsi, ma è inevitabile che ci sono caratteristiche da rispettare e io so che lui in quello ci può dare di più. Per ora andiamo avanti così anche perché non abbiamo altre strade e sappiamo che questa è una strada buona che valorizza tutta la rosa".