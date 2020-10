Roberto Insigne sfida Lorenzo: "Per me è un sogno, i nostri genitori ne saranno orgogliosi"

Roberto Insigne attaccante del Benevento e fratello di Lorenzo capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in vista del derby del prossimo weekend: "Speravo di poter vivere un giorno così e ora posso dire di esserci riuscito. Anche i miei genitori saranno emozionatissimi e orgogliosi. Per me è un sogno che si avvera. Il pronostico ovviamente pende verso il Napoli ma nel calcio non bisogna mai dare niente per scontato e noi l'affronteremo senza paura".