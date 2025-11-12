Roma da scudetto? Gasperini non spegne il sogno dei tifosi: "Tutti sono liberi di sognare"

vedi letture

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, intervistato dal Tg1 delle 20, non frena le fantasie dei tifosi giallorossi sullo scudetto: “Tutti quanti sono liberi di sognare, si può fare tranquillamente. Speriamo che il risveglio sia positivo, però intanto godiamoci questo momento”.

È importante crederci?

“Quello sicuramente, perché la squadra, con il loro atteggiamento e il loro comportamento, ogni partita ci crede. Però siamo solamente all’inizio: già quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono”.

Siete partiti benissimo.

“Abbiamo fatto sicuramente un ottimo lavoro all’inizio, ora stiamo raccogliendo buoni frutti, ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato”.

Cosa aspettarsi dal mercato?

“Vale un po’ per tutte le squadre, si deciderà al momento”.

Il rapporto con i tifosi?

“Col tempo ci si conosce e ci si apprezza. Non è una cosa che si ottiene baciando la maglia o andando sotto la curva”.

Cosa significherebbe il nuovo stadio?

“Sarebbe veramente un grande regalo, della proprietà e della società. Ho visto il progetto ed è meraviglioso”.

La cucina romana?

“Devo stare un po’ attento. Mi piace molto uscire al mattino e vedere il Colosseo: è un bel modo di iniziare la giornata”.

Domani in campo l’Italia di Gattuso…

“Speriamo che si possa andare ai Mondiali, anche per le nuove generazioni sarebbe importante vedere l’Italia in quel contesto”.