Roma, Dybala come CR7: record di maglie vendute in un giorno

E' Dybala mania a Roma. Dopo l'ufficializzazione dell'acquisto dell'argentino, gli store della Roma sono stati presi d'assalto dai tifosi giallorossi. La maglia numero 21 di Dybala è andata letteralmente a ruba, raggiungendo il record di vendita in una sola giornata, stessi numeri toccati da Cristiano Ronaldo alla Juventus. Dopo la prima giornata di vendita, le maglie (110 euro per la base, 130 per la Elite, compresa la personalizzazione) sono andate sold out. A riportarlo è il Corriere dello Sport.