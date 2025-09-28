Roma, Gasperini: "Primo posto col Napoli? Pensiamo a costruirci e a migliorare"

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo vinto 2-0 contro il Verona.

Tante bellissime notizie e qualche arrabbiatura.

"Arrabbiatura no, mi rendevo conto della difficoltà di diversi giocatori giocando 3 partite in una settimana per la prima volta. Un po' di scorie sono rimaste, dovremo riflettere e valutare anche questo nelle prossime gare".

Come mai oggi la squadra era così lunga?

"Abbiamo avuto difficoltà che in altre gare non abbiamo mai avuto. Alcuni giocatori avevano una difficoltà maggiore e loro, quando venivano su, riuscivano a giocare con più facilità. Abbiamo sofferto un po' più del dovuto".

Gruppo tosto, che le partite non le vuole perdere. Di Svilar si sta parlando troppo poco?

"Se i numeri della Roma in fase difensiva sono questi, molto è merito suo. E' sempre una garanzia, anche per la gestione di alcune palle e per il tempismo nelle uscite. Indubbiamente abbiamo un grande portiere".

Che effetto le fa vedere la Roma in vetta con il Napoli?

"Questi risultati fanno piacere, ma questo è un momento in cui vanno fatte valutazioni di partita in partita. Pensiamo a crescere, a costruirci a migliorarci e a inserire giocatori. Aspettiamo di recuperare anche qualche infortunato, oggi ha esordito Ziolkowski che è un ragazzo di prospettiva".

Avete conquistato anche Mel Gibson.

"Per la mia generazione è un idolo. Ci ha portato fortuna, lo inviteremo spesso".