Roma, niente Frattesi? Ranieri: "Non si possono spendere quei soldi"

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna: "Dispiace che i nostri tifosi non possano venire in trasferta, speriamo di renderli orgogliosi da lontano. Le scelte di formazione? (Confermati gli stessi undici del derby). Hanno fatto una buona gara lottando, bisogna dargli la continuità che stanno meritando, ma anche quelli che non giocano ci stanno mettendo in grosse difficoltà, tutti meriterebbero di scendere in campo".

Sull'eventuale arrivo di Frattesi: "Ancora non c’è niente di definito, logicamente non si possono spendere quei soldi, onestamente". A rispondere sulla vicenda è stato anche il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta poco prima del calcio d'inizio del match di Venezia: "Frattesi è un bravo professionista, non ha chiesto la cessione. In questo mercato possono arrivare le richieste e, se qualcuno manifesta di cambiare, dobbiamo ascoltarlo. Per adesso, da Frattesi non sono arrivati segnali in questo senso".