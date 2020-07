Romairone: "Osimhen grande operazione, gamba pazzesca! Milik? E' diverso..."

Il dirigente sportivo Giancarlo Romairone è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio:

Inspiegabile che il Real Madrid se ne sia liberato così facilmente? "Forse lì sono subentrati eventuali fattori economici o cose più grandi di ciò che sappiamo, ma per l'Inter è sicuramente un rinforzo, ed essendo Hakimi un giocatore giovane ha davanti margini di crescita e tantissimi anni a Milano".

Pjanic-Arthur? "Anche qui ottima operazione: va a completare il centrocampo della Juve con le caratteristiche necessarie per Sarri, e poi chiusa in tempo per la chiusura del bilancio. Operazione da applausi su tutti i fronti".

Il Napoli lavora su Osimhen. "Fortissimo. Ha una gamba pazzesca, corre negli spazi e negli ultimi anni vede anche la porta. Una grande operazione, il fatto che a Napoli sia stato visto è indice che le società siano abbastanza avanti. Mi stupirei se non chiudessero, anche se nel calcio può succedere di tutto. Secondo me Osimhen è straordinario".

Diverso da Milik? "Assolutamente. Sapete quanto stimi Milik, ma sono diversi. I soldi per Osimhen vanno cercati in una cessione illustre e, pour parler, penso possa essere Milik. Anche quest'ultimo è forte, rispetto a Osimhen gioca più con la squadra ma ha meno impatto su profondità e porta. Non credo che il Napoli possa tenere tutti, valuteranno cosa fare".