Ronaldo ha sbagliato il timing per l'intervista-bomba? Non per lui: "Parlo quando voglio"

Cristiano Ronaldo torna a parlare e lo fa in conferenza stampa, a tre giorni dall'esordio del Portogallo nel Mondiale. Il fuoriclasse del Manchester United ha assicurato che il suo conflitto con il Manchester United "non scuoterà la squadra di Fernando Santos durante la Coppa del Mondo", e di non avere dubbi che l'intervista, "come altri episodi che a volte si verificano, può scuotere un giocatore ma non scuoterà la squadra". E a chi gli fa notare il tempismo inopportuno, risponde: "Voi pensate che sia facile scegliere il tempismo ma non devo preoccuparmi di quello che pensano gli altri. Parlo quando voglio. Tutti sanno chi sono e in cosa credo".