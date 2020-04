Rottura Insigne-Raiola, Vigliotti: "Meglio tardi che mai! Si erano inficiati rapporti con società e pubblico..."

Il Gianluca Vigliotti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sulla rottura del rapporto tra Insigne e Raiola: "Meglio tardi che mai! Si erano inficiati rapporti con società e pubblico, Lorenzo ha avuto soltanto nocumento da questa situazione. Rezza? In questo momento c'è da scherzare poco, fin quando un professore come Rezza esprime un parere, bisogna ascoltare tutti in questa situazione, se poi aggiunge il fatto della Roma mi fa capire tutto il ragionamento, è stata una battuta infelice che lascia spazio a polemiche infinite".